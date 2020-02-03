Москва, , 16:38 — REGNUM На сегодняшний день в РФ те механизмы, которые должны были бы защитить граждан страны от публикации порочащих их сведений, не работают. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 3 февраля заявил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов, выступая на расширенном заседании Рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей сети интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета.

«Как с этим бороться, даже мы представляем себе не очень хорошо, — признался Кирьянов. — Максимум, что сегодня можно сделать, так это действительно пойти сложным путём и что-то пытаться решить в суде. Причём не факт, что даже при решении суда то, что было написано и представляет угрозу и может содержать ложную информацию о человеке, уйдёт из интернета. На сегодняшний день совершенно точно те механизмы, которые есть в законодательстве, не работают и не работает правоприменительная практика. У нас сегодня бремя доказывания того, что ты не верблюд, лежит на пострадавшем. Пусть бремя доказывания истинности тех или иных публикаций лежит на их авторах, если это не анонимы. Пусть на сегодняшний день будут такие меры, которые можно было бы охарактеризовать как полицейское предписание о блокировке или удалении тех или иных материалов или как решение мирового судьи, которое будет в практически автоматическом режиме закреплять те санкции, которые будут направлены против социальных сетей, против СМИ, которые размещают те или иные моменты, которые затрагивают лично человека».

Иными словами, как пояснил Кирьянов, если некий гражданин пожаловался на то, что о нём написали неправду, то «не надо разбираться — правда это или неправда». Вместо этого, по словам Кирьянова, надо «зачистить» эту публикацию в кратчайшие сроки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на площадке Общественной палаты Российской Федерации прошло расширенное заседание Рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей сети интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета.