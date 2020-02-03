Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM Цыганский посёлок в Екатеринбурге является градостроительной ошибкой, и застройку такого типа нельзя допускать в городе. Об этом заявил бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин, сообщает ЕАН.

«Наверное, пеструю неорганизованную застройку в центре города нельзя допускать», — признал бывший чиновник.

Впрочем, Вяткин подчеркнул, что жителей посёлка не собираются «выгонять на улицу».

«Без согласия собственников, без компенсации ничего не произойдет», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители домов цыганского посёлка устроили протестный митинг. Горожане выразили недовольство возможным сносом посёлка и застройкой территории многоэтажными домами.

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