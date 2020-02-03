Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Steam побил собственный рекорд по количеству пользователей, одновременно пользующихся сервисом. Об этом сообщалось 2 февраля на Twitter-странице Steam Database.

https://twitter.com/SteamDB/status/1223959549851381760

Число активных пользователей Steam превысило 18,8 млн человек. Прошлый рекорд сервис установил два года назад — тогда им одновременно пользовались 18,5 млн человек.

Напомним, Steam — это популярный сервис цифровой дистрибуции игр. Он был запущен компанией Vavle в 2003 году.

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