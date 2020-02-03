Москва, , 16:29 — REGNUM Показатель смертности от злокачественных новообразований в 2019 году в Российской Федерации снизился с 202,36 человек до 199,10 на 100 тысяч населения. Процент погибших от общего числа заболевших составил 21,3%. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он рассказал, что в 2918 году показатель смертности от онкологических заболеваний составил 202,36 погибших на 100 тысяч населения.

В 2019 году этот показатель составил 199,10 на 100 тысяч населения.

Смертность от злокачественных новообразований в России снижается с 2013 года, отметил Каприн.

В целом, в России увеличилась злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях. Так, за 20 месяцев 2019 года общая доля выявленных на ранней стадии заболеваний составила 57%. В 2019 году этот показатель составлял 56,39%, а в 2017 году — 55,59%.