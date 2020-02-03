Москва, , 16:28 — REGNUM Оснований для принятия дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса, включая введение режима чрезвычайной ситуации, власти России не видят, заявила 3 февраля журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по предупреждению завоза и распространения нового вируса на территории РФ.

По её словам, действия правительства будут зависеть от ситуации, а пока они предпринимаются в плановом порядке.

«По мере реагирования на ситуацию, на ее развитие в КНР мы будем либо действовать в жестком режиме, либо в том режиме, в котором мы сейчас взаимодействуем, в плановом порядке… Оснований для того, чтобы вводить какие-то ограничительные меры, помимо тех, которые мы уже ввели, на сегодняшний день не имеется», — сказала Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2019 года на территории Китая наблюдается вспышка нового коронавируса пневмонии. Природа его возникновения пока не выяснена.

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