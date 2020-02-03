Великий Новгород, 3 февраля 2020, 16:25 — REGNUM Прощание с академиком Валентином Яниным состоится 6 февраля в Великом Новгороде в Лектории Новгородского музея-заповедника, расположенного в Новгородском кремле. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.
Гражданская панихида начнётся в 11:00 6 февраля.
Янин будет похоронен в Великом Новгороде на Рождественском кладбище в соответствии со своим завещанием.
Валенин Лаврентьевич Янин занимался исследованием Новгорода всю свою жизнь. В 1947 году после окончания первого курса исторического факультета МГУ он впервые приехал на раскопки в Новгород в составе группы студентов археологической экспедиции и с тех пор каждое лето проводил здесь. С 1962 года он сам возглавил Новгородскую археологическую экспедицию, главное достижение которой — открытие берестяных грамот.
«Личный вклад Янина в изучение берестяных грамот бесценен. И в том, что Новгород стал знаменитым — немалая заслуга академика Янина», — подчеркнули в мэрии Великого Новгорода.
Напомним, учёный скончался в Москве 2 февраля на 91-м году жизни после продолжительной болезни.
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