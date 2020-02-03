Великий Новгород, , 16:25 — REGNUM Прощание с академиком Валентином Яниным состоится 6 февраля в Великом Новгороде в Лектории Новгородского музея-заповедника, расположенного в Новгородском кремле. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.

Гражданская панихида начнётся в 11:00 6 февраля.

Янин будет похоронен в Великом Новгороде на Рождественском кладбище в соответствии со своим завещанием.

«Личный вклад Янина в изучение берестяных грамот бесценен. И в том, что Новгород стал знаменитым — немалая заслуга академика Янина», — подчеркнули в мэрии Великого Новгорода.

Напомним, учёный скончался в Москве 2 февраля на 91-м году жизни после продолжительной болезни.

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