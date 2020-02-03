Нижний Новгород, , 16:24 — REGNUM В Нижнем Новгороде стартовал сбор подписей за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести». Губернатор Глеб Никитин призывает жителей региона старше 14 лет поддержать инициативу, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«В годы войны Горький стал настоящей «кузницей Победы», ключевым центром оборонной промышленности. За годы войны промышленность дала фронту почти 40 тыс. танков, самоходок, бронемашин — 37% общесоюзного производства. Именно здесь было произведено почти четверть всех орудий и более 40% подводных лодок», — напомнил Никитин.

Он добавил, что присвоение звания — это не формальный жест, а дань уважения всем тем, кто трудился на городских предприятиях в годы войны.

Сбор подписей организовало региональное отделение «Единой России». В декабре 2019 года секретарь генсовета партии Андрей Турчак выразил уверенность, что Нижний Новгород имеет полное право претендовать на это высокое звание. На встрече с партийным активом области он отметил, что каждый второй автомобиль, каждый третий танк, каждая четвертая артустановка изготавливались именно в Нижнем Новгороде.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Госдума приняла в первом чтении Законопроект о почетном звании РФ «Город трудовой доблести». Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Основной этап сбора подписей будет проходить двумя способами: можно отдать свой голос на специально созданном сайте, также будет организовано несколько точек сбора подписей на территории города.