Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 февраля 2020, 16:23 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области жители и депутаты городской Думы пытаются добиться льготного проезда в общественном транспорте для школьников и студентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
С 1 января 2018 года стоимость проезда в городских автобусах резко выросла — с 15 до 22 рублей за одну поездку. В городе работают частные перевозчики, муниципального транспорта нет. Льготы предоставляются только по Социальному кодексу Ярославской области — пенсионерам и детям из многодетных семей.
Все остальные дети в Переславле после достижения 7 лет вынуждены оплачивать полную стоимость проезда. При этом большое количество детей проживает далеко от школ, в которых они учатся, и не могут дойти пешком. Это связано с большим количеством частных домов, удаленных от школ, — все учебные заведения расположены в густонаселенных районах Переславля.
Весной 2018 года комиссия по социальной политике городской Думы Переславля-Залесского начала рассматривать вопрос по обращению граждан о возможности введения льготного проезда для школьников, хотя бы для детей из малоимущих семей. Администрация городского округа ответила, что денег в бюджете на компенсацию перевозчику нет даже на детей из малоимущих семей, не говоря уже обо всех учащихся школ Переславля-Залесского.
В 2018 году администрация Переславля-Залесского сослалась на то, что идут судебные разбирательства по законности муниципального контракта на пассажирские перевозки, поэтому невозможно договориться с перевозчиком о предоставлении льгот. ИА REGNUM сообщало, что люберецкая транспортная компания «Авто-Надежда» незаконно выиграла конкурс на право работы на городских маршрутах. Новый конкурс на перевозки по городским маршрутам Переславля был разыгран только в конце 2019 года — победителем стало ООО «Терек-ЛТД» из Ставропольского края. На очередной запрос депутатов городской Думы глава Переславля Валерий Астраханцев ответил, что новый перевозчик готов за свой счет предоставить льготный проезд для школьников. Размер скидки может составить от 2 до 4 рублей за одну поездку. То есть дети должны будут платить 18 или 20 рублей.
Льготный проезд, по заверениям администрации Переславля, должен был предоставляться с 1 января 2020 года. Но и здесь возникли препятствия. На заседании городской Думы Переславля-Залесского 30 января 2020 года Валерий Астраханцев рассказал, что вопрос о льготном проезде перешел на уровень правительства Ярославской области. Оно должно разработать региональный документ, регламентирующий предоставление льгот на проезд детям школьного возраста в муниципальных образованиях Ярославской области. Таким образом, решение о введении льготного проезда снова откладывается.
В департаменте образования Ярославской области нашему корреспонденту пояснили, что предоставление льготного проезда в общественном транспорте — это полномочия муниципалитетов. Оперативно предоставить информацию о том, как реализуется льготный проезд для школьников в городах Ярославской области, в департаменте не смогли.
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