Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:23 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области жители и депутаты городской Думы пытаются добиться льготного проезда в общественном транспорте для школьников и студентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус в Переславле Сергей Хабибулин

С 1 января 2018 года стоимость проезда в городских автобусах резко выросла — с 15 до 22 рублей за одну поездку. В городе работают частные перевозчики, муниципального транспорта нет. Льготы предоставляются только по Социальному кодексу Ярославской области — пенсионерам и детям из многодетных семей.

Все остальные дети в Переславле после достижения 7 лет вынуждены оплачивать полную стоимость проезда. При этом большое количество детей проживает далеко от школ, в которых они учатся, и не могут дойти пешком. Это связано с большим количеством частных домов, удаленных от школ, — все учебные заведения расположены в густонаселенных районах Переславля.

Весной 2018 года комиссия по социальной политике городской Думы Переславля-Залесского начала рассматривать вопрос по обращению граждан о возможности введения льготного проезда для школьников, хотя бы для детей из малоимущих семей. Администрация городского округа ответила, что денег в бюджете на компенсацию перевозчику нет даже на детей из малоимущих семей, не говоря уже обо всех учащихся школ Переславля-Залесского.

«У нас в городе много детей, которые добираются в школу и обратно на автобусе. Многие также ездят на дополнительные занятия — в школу искусств, в спортивные школы. Если посчитать по минимуму — только проезд до школы и обратно — на каждого ребенка нужно в месяц 880 рублей! Представьте малоимущую семью с двумя детьми-школьниками — родителям за месяц нужно почти 2 тысячи рублей только на проезд для детей! Это очень много. Я знаю, что в Ярославле и в Рыбинске есть школьные проездные — они стоят гораздо меньше, чем нужно на месяц ребенку в нашем городе, чтобы только ездить в школу. Получается, дети в Переславле платят за проезд больше, чем в Ярославле? Это несправедливо. Более того, закон об образовании говорит нам, что детям школьного возраста должны предоставляться меры социальной поддержки при проезде на общественном транспорте. У нас в городе такого совсем нет,» — говорит автор обращения в городскую Думу Наталья Власова.

В 2018 году администрация Переславля-Залесского сослалась на то, что идут судебные разбирательства по законности муниципального контракта на пассажирские перевозки, поэтому невозможно договориться с перевозчиком о предоставлении льгот. ИА REGNUM сообщало, что люберецкая транспортная компания «Авто-Надежда» незаконно выиграла конкурс на право работы на городских маршрутах. Новый конкурс на перевозки по городским маршрутам Переславля был разыгран только в конце 2019 года — победителем стало ООО «Терек-ЛТД» из Ставропольского края. На очередной запрос депутатов городской Думы глава Переславля Валерий Астраханцев ответил, что новый перевозчик готов за свой счет предоставить льготный проезд для школьников. Размер скидки может составить от 2 до 4 рублей за одну поездку. То есть дети должны будут платить 18 или 20 рублей.

Льготный проезд, по заверениям администрации Переславля, должен был предоставляться с 1 января 2020 года. Но и здесь возникли препятствия. На заседании городской Думы Переславля-Залесского 30 января 2020 года Валерий Астраханцев рассказал, что вопрос о льготном проезде перешел на уровень правительства Ярославской области. Оно должно разработать региональный документ, регламентирующий предоставление льгот на проезд детям школьного возраста в муниципальных образованиях Ярославской области. Таким образом, решение о введении льготного проезда снова откладывается.

В департаменте образования Ярославской области нашему корреспонденту пояснили, что предоставление льготного проезда в общественном транспорте — это полномочия муниципалитетов. Оперативно предоставить информацию о том, как реализуется льготный проезд для школьников в городах Ярославской области, в департаменте не смогли.

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