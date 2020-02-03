Москва, 3 февраля 2020, 16:22 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского учёного, члена РАН Валентина Янина. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Яркие научные достижения, всемирно известная исследовательская школа, плеяда талантливых учеников, которым он подавал достойный пример подвижнического служения избранному делу, снискали ему глубокое уважение и профессиональное признание», — говорится в тексте телеграммы.
Глава государства назвал Янина одним из самых авторитетных специалистов по истории Древней Руси.