Рязань, , 16:36 — REGNUM Около 2,8 млн рублей выделит Рязанская область на закупку лекарств для граждан, перенёсших серьёзные сердечно-сосудистые заболевания. Специальный регистр пациентов создают в Рязанском клиническом кардиодиспансере, лекарства они получат бесплатно, сообщили 3 февраля в пресс-службе регионального минздрава.

В реестр занесут пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Список лекарственных препаратов включает в себя 23 наименования. Их в течение года в амбулаторных условиях будут получать те граждане, кто перенёс острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также больные, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика, коронарных артерий со стентированиеми и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Закупка лекарств осуществляется по программе развития здравоохранения в соответствии с приказом Минздрава РФ. Из федерального бюджета на эти цели в регион поступит около 86,7 млн рублей.