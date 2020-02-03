Владимир, , 16:18 — REGNUM Во Владимирской области, по данным на 3 февраля, 10 жителей региона прибыли из туристических поездок в Китай. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Все они при пересечении границы РФ прошли усиленный двойной контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Тех, у кого наблюдались симптомы ОРВИ, обследовали на коронавирус — все результаты были отрицательными.

Жителей области, прибывших из Китая, в течение двух недель будут наблюдать медики. При проявлении симптомов простуды или гриппа их изолируют и поместят в больницу. Исследования в случае подозрения на коронавирус будут проводить в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» и в ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора.

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