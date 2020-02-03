Тула, , 16:14 — REGNUM Ребёнок, вернувшийся с отдыха на острове Хайнань в Китае, госпитализирован в Туле, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по региону 3 февраля.

У ребёнка выявили случай ОРВИ, в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области и министерства здравоохранения Тульской области», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января в Туле также был госпитализирован местный житель, вернувшийся из Китая, с признаками ОРВИ — коронавирус у него установлен не был.