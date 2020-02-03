Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга не будет поддержана свердловским отделением Российского союза архитекторов в тяжбах о согласовании облика города. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

По словам представителя организации Михаила Вяткина, решение областного суда, признавшего согласование мэрией архитектурно-градостроительного облика города избыточным, является адекватным.

Архитекторы настроены против не самой процедуры согласования, а её проведения постфактум — свои требования к проекту мэрия должна предъявлять до его разработки, считают специалисты.

«Мы не против того, чтобы проекты согласовывались с администрацией», — уточнил Вяткин.

Ранее компания-застройщик доказала в Свердловском областном суде, что требование мэрии согласовывать архитектурно-градостроительный облик (АГО) новых зданий избыточно. Решение суда вызвало разные мнения в архитектурно-градостроительном сообществе.

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