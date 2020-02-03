Владимир, , 16:11 — REGNUM Во Владимирской области приступили к реализации утверждённого губернатором Владимиром Сипягиным плана профилактических мероприятий против завоза и распространения коронавируса. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, создан оперативный штаб с представителями всех ведомств.

Всем приезжающим поездом Пекин — Москва измеряют температуру бесконтактным способом, персонал медицинских учреждений прошёл обучение, больницы готовы к приёму пациентов с подозрением на коронавирус.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории Владимирской области случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: У прилетевшего из Китая владимирца не нашли коронавируса