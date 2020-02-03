Иваново, , 16:04 — REGNUM «Единая Россия» в Иваново требует отстранить от должности заместителя директора средней школы №37 Иваново. Арестованного по подозрению в совершении преступлений в отношении несовершеннолетних. Заявление 3 февраля размещено на сайте реготделения партии.

Как сообщается, задержание педагога «стало шоком как для нас, так и для департамента образования Ивановской области, его коллег и родителей учащихся». В пресс-службе также сообщили, что решением от 2 февраля заместитель директора школы, который являлся членом «Единой России», был исключён из партии.

Вместе с тем, говорится в заявлении, «он продолжает занимать должность заместителя директора школы №37 города Иванова». В партии требуют отстранить педагога «от занимаемой должности до выяснения всех обстоятельств», сообщил секретарь Ивановского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Владимир Гришин.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно о задержании заместителя директора средней школы №37 по обвинению сразу по трём статьям — о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Подозреваемый арестован.

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