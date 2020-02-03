Москва, , 16:04 — REGNUM Чартерные перелёты между Россией и КНР будут прекращены с 14 февраля. Об этом журналистам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Также, по её словам, ВКС запланировали на 3−5 февраля эвакуацию 133 граждан РФ из Китая. Вместе с тем, ограничение на ввоз экзотических животных рыб и растений из Китая будет действовать до 1 марта. Данным вопросом будет заниматься Россельхознадзор, отметила вице-премьер.

Помимо этого, Голикова отметила, что необходимости введения новых ограничений со стороны РФ в связи с распространением коронавируса пока нет.