Оренбург, , 16:03 — REGNUM В Оренбургской области с 17:00 местного времени (15:00 мск) для движения траспорта закрыли участок на трассе Октябрьское — Благодарное, подъезд к поселку Зелёный Дол и подъезд к поселку Взгорбье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Причиной для ограничительной меры стало ухудшение погодных условий. Ориентировочно проблемные участки могут открыть только утром 4 февраля. Стоит отметить, что ранее автоинспекторы рекомендовали автовладельцам отказаться от поездок на дальние расстояние на личном транспорте.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России по Оренбургской области, в течение дня 3 февраля ожидается метель, осадки и колебания температур от +2°C до — 3 °C. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду. В ночь на 4 февраля прогнозируют также колебания температуры от положительных до отрицательных значений, метель и ледяной дождь.

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