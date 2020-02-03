Рига, , 16:00 — REGNUM Предприятия Латвийская почта и Латвийская экспресс почта с 4 февраля прекращают доставку посылок в Латвию в и из Китая из-за вспышки коронавируса. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, данное решение связано с сокращением и прекращением международных авиаперевозок в Китай различными авиакомпаниями мира.

Все посылки, которые жители Латвии адресовали в Китай в данный момент приняты на хранение на складах Латвийской почты и будут отправлены сразу же после возобновления международных авиаперелетов в прежнем объёме, отмечают журналисты.