Париж, 3 февраля 2020, 15:59 — REGNUM Согласно прогнозам Météo France, температура воздуха во Франции прогреется до 26 °C, передает BFM TV.
Известно, что температура воздуха в стране прогреется до 15 °C севернее Луары, до 22 °C южнее Луары и до 23−26°C — на юго-западе страны.
«Никогда еще не было так жарко. Мы говорим о пороге 25 °C как о «пороге тепла», — говорится в заявлении метеорологической службы.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу метеорологической службы во Франции Météo France, погода в начале февраля будет крайне мягкой, температура воздуха местами прогреется до 20 °C.
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