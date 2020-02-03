Париж, , 15:59 — REGNUM Согласно прогнозам Météo France, температура воздуха во Франции прогреется до 26 °C, передает BFM TV.

Известно, что температура воздуха в стране прогреется до 15 °C севернее Луары, до 22 °C южнее Луары и до 23−26°C — на юго-западе страны.

«Никогда еще не было так жарко. Мы говорим о пороге 25 °C как о «пороге тепла», — говорится в заявлении метеорологической службы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу метеорологической службы во Франции Météo France, погода в начале февраля будет крайне мягкой, температура воздуха местами прогреется до 20 °C.

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