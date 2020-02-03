Ульяновск, , 15:58 — REGNUM В период с 4 по 10 февраля учебный процесс в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования Ульяновской области будет приостановлен. Такое решение принято по итогам заседание санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК), сообщил на своей странице в социальной сети ульяновский губернатор Сергей Морозов.

Он уточнил, что также с 3 по 24 февраля ограничивается проведение массовый мероприятий в закрытых помещениях.

Морозов поручил усилит контроль за наличием лекарственных средств в лечебных учреждениях, а также за ценовой политикой аптек.

В регионе недельный эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен среди всех категорий населения на 33,2%, среди школьников 7−14 лет — на 60,4%, среди граждан в возрасте старше 15 лет — на 35,5%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 24,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время карантин в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ объявлен в Самарской и Оренбургской областях, в Ставропольском крае и Южной Осетии.