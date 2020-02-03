Киев, , 16:04 — REGNUM Граждане Украины относятся к политикам, как к героям сериала. Об этом заявила политический эксперт Елена Дьяченко 3 февраля в эфире телеканала UkrLife.tv.

Она рассказала, что в 2008 году соответствующие данные были получены в ходе социологического исследования.

«Прошло десять лет и герои сериала у нас пришли к власти. Связи между тем, за кого мы голосуем и тем, какое качество в результате этого наступит, у нас нет», — сообщила эксперт.

Дьяченко напомнила, что Европа выходила из Средневековья около 500 лет.

«Мы можем это делать быстрее, но тогда нужно быстрее рефлексировать…, либо идти с той же скоростью, но тогда и придём через 500 лет», — подытожила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ.

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