Киев, 3 февраля 2020, 16:04 — REGNUM Граждане Украины относятся к политикам, как к героям сериала. Об этом заявила политический эксперт Елена Дьяченко 3 февраля в эфире телеканала UkrLife.tv.
Она рассказала, что в 2008 году соответствующие данные были получены в ходе социологического исследования.
Дьяченко напомнила, что Европа выходила из Средневековья около 500 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ.
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