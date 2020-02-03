Сеул, , 16:00 — REGNUM В Южной Корее завершили осмотр более 300 пассажиров, прибывших вторым авиарейсом из китайского Уханя. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний страны.

По их словам, ни у одного из 326 пассажиров вирус не был выявлен.

Известно, что обследование семи человек, прибывших в страну накануне, также не выявило коронавируса.

Отмечается, что среди 368 пассажиров, доставленных в Международный аэропорт Кимпхо первым авиарейсом, вирус обнаружили у одного человека. Им стал 28-летний кореец, у которого на момент приезда отсутствовали симптомы.

По состоянию на 2 февраля, в Южной Корее зарегистрировали пятнадцать случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV.