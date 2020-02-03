Сухум, , 15:52 — REGNUM Военнослужащие Вооружённых Сил (ВС) России, входившие в осенний призыв 2019 года и прибывшие для прохождения службы на российской базе в Абхазии, приняли присягу. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Сообщается, что новобранцы прибыли из Краснодарского края. Перед тем, как принять присягу, они три месяца проходили военную подготовку на полигоне Гудаута, где узнали характеристики оружия и ознакомились с правилами стрельбы из него.

Напомним, ранее пресс-служба ЮВО сообщала, что за 2019 год в Абхазии российские военные связисты провели около 200 учений.

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