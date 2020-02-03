Нур-Султан, , 15:37 — REGNUM Государственную границу Казахстана с Китаем могут пересекать только официальные делегации и транспортные грузы. Об этом 3 февраля заявил журналистам главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин на брифинге.

По его словам, граница между двумя странами из-за распространения коронавируса практически закрыта с 3 февраля. «Сегодня последние самолеты привозят наших граждан», — уточнил Бекшин. По его словам, полностью граница закроется 4 февраля.

Главный санитарный врач добавил, что по всей границе Казахстана установлены дополнительные тепловизоры, как ручные, так и «сплошные».

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 января между Казахстаном и Китаем было приостановлено автобусное сообщение, 1 февраля — железнодорожное, 3 февраля — воздушное сообщение.

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