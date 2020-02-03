Москва, , 16:01 — REGNUM Около сотни человек выразили желание быть эвакуированными из китайского города Ухань, где произошла вспышка заболеваемости нового вида коронавируса. Об этом при помощи телемоста сообщила проживающая в этом городе гражданка России Виктория Маковцова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По её словам, эвакуация граждан РФ должна произойти 4 февраля, около 13:30 по местному времени. Также девушка выразила радость, что её и других эвакуированных граждан поместят на двухнедельный карантин.

«Мы очень рады что наши власти приняли такое решение. Ни один здравомыслящий человек не желает зла своей семье. Поэтому мы рады, что будет карантин. Нам сказали взять не больше 30 килограммов личных вещей», — сказала Маковцова.

По её словам, желание быть эвакуированным высказали далеко не все граждане России, которые проживают в Ухане. Всего в этом городе постоянно находятся около 300 жителей нашей страны, однако на эвакуацию зарегистрировались около 100 человек. Остальная часть планирует переждать распространение заболевания в городе.

«Они считают, что это скоро закончится, что китайские власти сделают все, чтобы эту болезнь в скором времени победить», — сказала Маковцова.

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