Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону считают необходимым обеспечить областной центр общественными туалетами. Соответствующее обращение к городским властям опубликовано в сервисе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации, передаёт ИА REGNUM.

«Просьба установить в городе общественные стационарные туалеты, в которых помимо самих унитазов должны находится поручни для инвалидов, пеленальные столики, держатели для маленьких детей, раковина и зеркало. Туалеты должны быть бесплатные, открыты 24 часа в сутки, круглый год и находиться не только в центре города, но и на окраинах», — считает горожанка.

ИА REGNUM ранее сообщало, что городские власти поставили под сомнение необходимость общественных туалетов в Ростове-на-Дону. Жителям и гостям донской столицы предлагают заходить в кафе.

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