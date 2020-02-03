Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Боржоми-Харагаульский национальный парк планирует расширить правительство Грузии. Такая инициатива будет предложена депутатам парламента, сообщает Общественное телевидение.

По данным журналистов, главной целью расширения является стремление создать экологические коридоры для благородных оленей и серн, которые в Грузии внесены в Красную книгу.

Стоит отметить, что Боржоми-Харагаульский парк был создан в 1995 году. Его площадь превышает 85 тыс. га и составляет около 1% от всей площади Грузии.