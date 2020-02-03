Сеул, , 15:32 — REGNUM Красный Крест Республики Корея предоставит 20 000 масок представителям уязвимых социальных групп в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

По их словам, помощь будет оказана через пятнадцать отделений Красного Креста, находящихся на территории страны.

Известно, что в первую очередь маски будут предоставлены тем, кто проживает в регионах, где были выявлены случаи заражения коронавирусом (Сеул, провинция Кёнгидо).

Отмечается, что представители отделения Красного Креста провинции Чхунчхон-Намдо также подготовили для раздачи 700 наборов первой необходимости.

По состоянию на 2 февраля, в Южной Корее зарегистрировано пятнадцать случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV.