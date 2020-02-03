Самара, , 15:28 — REGNUM Выпустить единую самарскую социальную карту предложил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, обращаясь 3 февраля к жителям и депутатам региона с ежегодным посланием.

По его словам, уважение к клиентам и большая социальная ответственность зачастую становятся гарантией устойчивого развития компаний. Именно поэтому бизнес и создает свои программы лояльности. Вместе с тем, множество карточек носить с собой не очень удобно.

В связи с этим глава региона предложил объединить усилия, и учитывая интересы жителей области, выпустить совместную единую самарскую социальную карту. При этом необходимо будет создать мобильное приложение к ней, в котором будет размещена информация о том, где и как можно будет получить скидки и преимущества.

По его словам, расходы на создание данной карты будут минимальными.

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