Найроби, , 15:25 — REGNUM Верховный суд Кении постановил приостановить внедрение противоречивой системы биометрической идентификации, известной как «Huduma Namba» до тех пор, пока в восточноафриканской стране не будут приняты новые законы о защите данных. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, личная информация граждан, такая как контактные данные, отпечатки пальцев и профессия, была собрана в 2019 году. Идея заключалась в том, чтобы объединить все данные об отдельных лицах в различных системах под одним всеобъемлющим идентификационным номером.

Однако в текущем постановлении судьи заявили, что этот шаг является конституционным, только если эта информация должным образом защищена.

В соответствии с проектом системы биометрической идентификации, после ее внедрения совершеннолетним гражданам Кении новый идентификатор понадобится для того, чтобы получить доступ к любой государственной услуге, такой как лечение в государственных больницах, вступление в брак или подача налоговых деклараций.

Напомним, что в ноябре 2019 года в Кении был принят закон о защите данных, который предусматривает создание комиссии по данным. Однако до сих пор не ясно, сколько времени потребуется для того, чтобы этот орган начал функционировать, а также для назначения его руководства.

До того как это будет сделано, развертывание системы, известной как Huduma Namba, было приостановлено коллегией из трех судей.

По информации телерадиокомпании, дело, по которому было принято данное решение, было возбуждено Кенийской национальной комиссией по правам человека (KNCHR), Кенийской комиссией по правам человека (KHRC) и Нубийским форумом по правам человека.