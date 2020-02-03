Екатеринбург, , 15:21 — REGNUM Нововведения, согласно которым в Свердловской области появятся автомобильные номера с кодом региона 666, являются непродуманными. Об этом заявили в екатеринбургской епархии РПЦ, сообщает «Газета.ру».

По словам секретаря епархиального совета игумена Вениамина Райникова, подготовленный в МВД проект изменений в приказ о номерах автомобилей «вызывает лишь улыбку».

»Прежде, чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании», — заявил Райников.

Представитель епархии удивился, что в полиции не придали значение появлению номеров с «числом зверя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ анонсировали принятие изменений в приказ об автомобильных номерах. Согласно проекту документа, в разных субъектах РФ появятся трёхзначные номера регионов.

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