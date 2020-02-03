Москва, , 15:09 — REGNUM Поправки в Конституцию РФ выносятся не по отдельности, а целым списком, поправки по социальной политике идут в связке с изменениями структуры госуправления. Это, безусловно, правильный подход, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя результаты опроса граждан об изменениях в Конституции РФ.

«Первое — близко населению, ко второму оно по большей части равнодушно, но раз они связаны, население заведомо проголосует за. Чем более популистское предложение, тем более оно популярно, подтверждают опросы ВЦИОМ.

Предложения по индексации пенсий и поднятию МРОТ до прожиточного минимума вызывают симпатию 90% населения, что неудивительно в стране низких доходов и пенсий, странно было бы ожидать иного результата.

Результат был бы заведомо иным, если бы на опрос выносилось поднятие пенсионного возраста или рост ставок НДС. Но по этим вопросам никаких всероссийских опросов пока не проводилось», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, порядка 80% граждан России считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.

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