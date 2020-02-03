Нур-Султан, , 15:05 — REGNUM Штрафы за нарушение нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в Казахстане вырастят от 10 до 20 раз. Об этом 3 февраля заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев в Мажилисе (парламенте) республики.

Министр представил депутатам проект нового Экологического кодекса Казахстана. По его словам, в настоящее время предприятиям выгоднее оплатить штраф, чем строить очистные сооружения и применять другие технические средства для минимизации выбросов.

Мирзагалиев добавил, что размер штрафа за повторное нарушение планируется увеличить в 20 раз. Кроме того, планируется ужесточить ответственность за нарушения требований к обращению с отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2019 года министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что предприятия Карагандинской и Павлодарской области республики дают 56% от общего объема выбросов парниковых газов.

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