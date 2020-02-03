Калуга, , 15:03 — REGNUM Калужская транспортная прокуратура начала проверять авиакомпанию «Руслайн» после инцидента в аэропорту Томска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предстоит выяснить, насколько авиакомпания соблюдает требования законодательства об обеспечении безопасности полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 5:46 по томскому времени самолёт «Руслайна» прибыл из Екатеринбурга. При посадке оказалась повреждена передняя стойка шасси воздушного судна. Полоса оказалась заблокирована, и больше четырёх часов аэропорт Томска не мог ни отправлять, ни принимать самолёты.

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