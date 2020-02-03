Тбилиси, , 15:07 — REGNUM Тесты, позволяющие диагностировать коронавирус 2019-nCoV, Грузия получит 4 февраля. Об этом 3 февраля сообщил журналистам директор грузинского Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, сообщает Общественное телевидение.

«С завтрашнего дня в Грузии можно будет выявлять новый тип коронавируса», — заявил глава центра.

Он рассказал, что соответствующие переговоры были проведены успешно, и Грузия сможет самостоятельно выявлять новую болезнь.

Стоит отметить, что пока исследования пациентов на предмет заболевания коронавирусом 2019-nCoV длятся несколько дней. Сначала в Грузии проверяют биологический материал на наличие известных типов вирусов и, когда этого не подтверждается, отправляют все на исследование за рубеж.

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