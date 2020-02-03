Екатеринбург, , 15:04 — REGNUM В свердловском отделении Российского союза архитекторов призвали мэрию Екатеринбурга включить своих специалистов в рабочую группу по разработке генплана города. Об этом сообщает ЕТВ.

Предложение высказал на пресс-конференции состоящий в организации бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин.

«Нас не приглашали к его разработке, хотя раньше архитектурное сообщество всегда в этом участвовало», — посетовал Вяткин.

Архитекторы удовлетворены тем, что власти решили отложить утверждение генплана, добавил бывший чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года так и не был принят. Разработчики сделают новую версию документа — с горизонтом планирования до 2040 года.

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