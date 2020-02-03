Ставрополь, , 15:00 — REGNUM Пожар произошел в частном доме в селе Арзгир в Арзгирском районе Ставропольского края. В результате происшествия погиб один человек, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе управления МЧС по региону.

В настоящее время специалисты устанавливают причину смерти и пожара, а также размер материального ущерба. Отмечается, что в тушении огня было задействовано 12 человек и четыре единицы техники. На месте работает дознаватель МЧС России

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 января при пожаре в частном доме в Советском городском округе Ставрополья погибли двое детей — трехлетний мальчик и его годовалый брат. Мать мальчиков в это время находилась в другой постройке на территории домовладения. По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».