Красногорск, 3 февраля 2020, 14:56 — REGNUM В Подмосковье от жителей за неделю поступило более 3,2 тыс. жалоб на нарушение норм чистоты, порядка и благоустройства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.
Обращение поступали через Центр управления регионом (ЦУР). На основн запросов в ведомстве формируют так называемую «Тепловую карту», которая позволяет оперативно реагировать на жалобы.
Так, за неделю инспекторам ведомства удалось выявить и исправить 1,5 тыс. нарушений правил уборки снега и наледи, добавил он.