Красногорск, , 14:56 — REGNUM В Подмосковье от жителей за неделю поступило более 3,2 тыс. жалоб на нарушение норм чистоты, порядка и благоустройства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

Обращение поступали через Центр управления регионом (ЦУР). На основн запросов в ведомстве формируют так называемую «Тепловую карту», которая позволяет оперативно реагировать на жалобы.

«Большая часть из них касалась нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворовых проездов, неисправности в освещении территорий и наличия рекламного мусора на столбах и деревьях. Все эти обращения были отработаны в срок», — заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Так, за неделю инспекторам ведомства удалось выявить и исправить 1,5 тыс. нарушений правил уборки снега и наледи, добавил он.