Москва, , 14:55 — REGNUM Законопроект об ужесточении наказания для шумных соседей, с одной стороны, в какой-то степени может помочь в решении данной проблемы, так как будет больше ясности в том, кто и за что отвечает и какую ответственность несет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение штрафовать шумных соседей.

«Но с другой стороны, в регионах уже есть соответствующее законодательство, и если его правоприменение систематизировать, то, возможно, что этого будет достаточно.

Важна в данном вопросе и оперативность правоохранительных органов, которые должны реагировать на жалобы граждан, быстро пресекать такие правонарушения.

Но, к сожалению, так происходит не всегда, к тому же многие граждане просто не собираются обращаться, предпочитая терпеть, ожидая, когда шум прекратится.

Если вопрос можно будет решить, обращаясь к управляющей компании, то неясно, будут ли жильцы платить за это, и если да, то сколько. Ведь управляющие компании будут делать определённую работу и наверняка захотят оплаты.

Вряд ли кто-то из жильцов захочет, чтобы в его квитанции появилась новая строчка — «За обеспечение тишины», пусть даже плата будет небольшой. Поэтому необходимо продумать и этот момент.

Теоретически, угроза значительного штрафа может остановить часть потенциальных нарушителей, что поможет сохранить тишину в многоквартирных жилых домах», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия») предложила ужесточить наказания для шумных соседей, введя штрафы.

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