Редвуд-Сити, США, , 14:50 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, в игре Star Wars: Battlefront II появились дроиды BB-8 и BB-9E. Об этом ранее сообщалось на форуме компании Electronic Arts.

Дроиды отличаются от других юнитов повышенной скоростью передвижения. Также они умеют использовать электрошокер и трос.

Напомним, Battlefront II — это многопользовательский шутер по фантастической вселенной Star Wars. Его релиз состоялся в ноябре 2017 года.

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