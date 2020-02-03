Пекин, , 14:50 — REGNUM Среди зараженных коронавирусом и помещенных в карантин в китайских провинциях Ляонин и Цзилинь граждан РФ нет, об этом 3 февраля заявил российский генконсул в Шэньяне Сергей Черненко.

«По имеющимся данным, граждан России среди больных и помещенных в карантин нет», — цитирует ТАСС дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами известил, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем и что в стране предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить ситуацию с распространением инфекции.

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