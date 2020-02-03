Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Два гражданина Грузии, которые были вывезены из Китая во Францию, обследованы, и коронавирус 2019-nCoV у них не обнаружен. Об этом журналистам 3 февраля рассказал представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

«По предварительным данным, они прошли соответствующие медицинские процедуры, и на данный момент не выявлено никаких новых фактов или симптомов нового коронавируса», — сказал дипломат.

Он также сообщил, что наблюдение за состоянием здоровья эвакуированных будет продолжаться в течение двух недель.

Напомним, два жителя Грузии, находившиеся в очаге распространения нового коронавируса Ухане, были эвакуированы 2 февраля. Их вывезли на французском самолете, который забирал граждан Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус нанес удар по автопрому Южной Кореи — СМИ