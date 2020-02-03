Москва, , 14:52 — REGNUM Около 22 тысяч человек получили новые квартиры по программе реновации в 2019 году. Об этом 3 февраля заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строительства дома по программе реновации в столичном районе Западное Дегунино.

«По итогам 2019 года около 22 тысяч участников программы реновации переехали в новые дома либо находятся в процессе переезда. В этом году планируем начать переселение ещё более 15 тысяч жителей. Кроме того, активно строим дома и для тех участников программы, кто будет переезжать в 2021—2022 годах. В частности, здесь, на Базовской улице возводится дом почти на 600 квартир, в который переедут жители нескольких пятиэтажек, расположенных в 150−600 метрах от новостройки», — сказал Собянин.

В программу реновации в районе Западное Дегунино включены 45 пятиэтажных домов. В новые квартиры должны переехать 9,5 тыс. жителей района. Для организации первой волны переселения подобраны 6 стартовых площадок общей мощностью 118,3 тысяч кв. метров жилья. В настоящее время идёт строительство трёх «стартовых» домов на Ангарской, Базовской, Талдомской улицах.

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