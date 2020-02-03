Бишкек, , 14:46 — REGNUM Технический осмотр транспортных средств всех видов планируют вернуть в Киргизии, сообщили в министерстве транспорта республики со ссылкой на концепцию развития автомобильного транспорта на 2020−2024 годы.

Отмечается, что возвращение техосмотров является приоритетом концепции. При этом профильным ведомствам в республике предстоит разработать нормативно-правовой акт об обязательном техосмотре. В министерстве считают, что действующий подход не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

Отметим, в настоящее время технический осмотр в Киргизии проходят только грузовые и пассажирские транспортные средства, которые используются в коммерческих целях.