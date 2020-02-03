Екатеринбург, , 14:46 — REGNUM Оставшиеся в Китае граждане России будут вывезены чартерными рейсами. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Ряд таких рейсов будет осуществлён в ближайшее время. Это позволит вывезти туристов, которые находятся на территории КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, «Уральские авиалинии» отменили все рейсы в Китай. То же самое сделали и другие авиакомпании России. Причиной стал коронавирус.

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