Лос-Анджелес, США, , 14:45 — REGNUM Продюсер Apex Legends Джон Медина считает, что одиночный режим может не вызвать должного интереса у игроков из-за некоторых особенностей проекта. Об этом 3 февраля сообщает dexerto.com.

По словам Медины, в одиночном режима игрокам придётся «в одиночку сражаться против 55 геймеров, играющих за Рэйф». Продюсер считает, что таком случае соло-матчи не вызовут интереса.

Тем не менее, он отметил, что разработчики работают над удобным способом играть без товарища по команде. Вероятно, в четвёртом сезоне Apex Legends появится новая функция, позволяющая участвовать в соло-матчах.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва» от компании Respawn Entertainment. Четвёртый игровой сезон стартует 4 февраля 2020 года.

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