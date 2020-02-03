Киев, 3 февраля 2020, 14:48 — REGNUM У двух человек, прилетевших из Китая, диагностировали ОРВИ, сообщило 3 февраля министерство здравоохранения Украины.
Поскольку пассажиры прибыли из Китая, их госпитализировали в инфекционное отделении Александровской больницы Киева.
В минздраве отметили, что на данный момент ни одного подтверждённого случая заражение вирусом 2019-nCoV на Украине не зафиксировано.
Напомним, 3 февраля в Китай должен вылететь последний самолёт с Украины, который заберёт из города Санья группу украинских граждан. После этого авиасообщение между Украиной и Китаем будет временно приостановлено.
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Как сообщало ИА REGNUM, из Китая пожелал уехать 51 гражданин Украины, из них 45 находятся в Ухане — городе, из которого коронавирус начал распространяться по миру.
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