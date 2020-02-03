Каир, , 14:47 — REGNUM В субботу, 1 февраля, египетский суд приговорил Хишама аль-Ашмави, бывшего офицера спецназа, примкнувшего к боевикам-исламистам, и 36 других лиц к смертной казни за терроризм. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителей суда.

По информации журналистов агентства, Ашмави был захвачен в восточном ливийском городе Дерна в конце 2018 года и передан в Египет лояльными командиру Халифе Хафтару силами в мае 2019 года.

Он был осужден по нескольким обвинениям, в том числе в подготовке нападения в 2014 году, в результате которого было убито 22 военных охранника вблизи границы с Ливией, а также в причастности к попытке убить экс-министра внутренних дел Египта в 2013 году, по сообщениям военных источников.

Ашмави возглавлял базирующуюся на Синае «Ансар Бейт аль-Макдис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наиболее активную воинствующую группировку Египта, до того, как в 2014 году он заявил о своей приверженности «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Суд постановил, что остальные 36 обвиняемых также были осуждены за обвинения в терроризме. Их дела были переданы Великому Муфтию, высшему должностному лицу исламского права в Египте. Согласно египетскому законодательству, любой смертный приговор должен быть передан ему для вынесения заключения до того, как приговоренные будут казнены.

Суд назначил новое заседание на 2 марта 2020 года, чтобы подтвердить приговоры после получения заключения муфтия.

По информации репортеров, в ноябре 2019 года военный трибунал уже приговорил Ашмави к смертной казни по другому делу о терроризме. Гражданские и военные суды Египта также заочно приговорили Ашмави к смертной казни до его выдачи египетским властям.