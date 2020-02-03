Ставрополь, , 14:36 — REGNUM За незаконную банковскую деятельность осудили на Ставрополье директоров двух организаций и их бухгалтера. Они создали преступную группировку и извлекали доходы в особо крупных размерах, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Директора ООО «Ставрополь Строй Декор 2» и ООО «СпецТехСтрой», а также бухгалтер обеих организаций разработали незаконную схему получения дохода. Злоумышленники предоставляли услуги клиентам, заинтересованным в перечислении денег по безналичному расчету. Средства поступали на счета фиктивных организаций, которые контролировались членами группировки.

Промышленный районный суд города Ставрополя признал всех троих обвиняемых виновными. Директора получили по два года колонии общего режима, а бухгалтер — полтора.

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