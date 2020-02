Санта-Моника, США, , 14:30 — REGNUM The Last of Us: Part II станет первой игрой студии Naughty Dog с изображением «сексуального контента». Об этом 3 февраля сообщил портал DualShockers.

Журналисты обнаружили, что на официальном сайте PlayStation игра получила возрастной рейтинг 17+. В описании проекта сообщается, что в Part II появятся как нагота, так и «сексуальный контент».

Напомним, релиз сиквела The Last of Us состоится 29 мая 2020 года. По сюжету, с событий первой части прошло пять лет, а Элли и Джоэл продолжают выживать в мире, разрушенном таинственным катаклизмом.

